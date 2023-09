Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nia Vardalos czyli filmowa Toula Portokalos zaprasza na "Moje wielkie greckie wesele 3” 0

Nia Vardalos czyli filmowa Toula Portokalos streszcza co się działo do tej pory i zaprasza na nowy film Moje wielkie greckie wesele 3. Zobaczcie materiał wideo promujący film.

"Moje wielkie greckie wesele 3”

Nia Vardalos, czyli filmowa Toula Portokalos, przypomina widzom, co działo się w poprzednich filmach o wielkim greckim weselu i zaprasza na nową radosną odsłonę tej serii. Tym razem rodzinka Portokalos wyrusza do Grecji, by odnaleźć swe korzenie.

Rodzina Portokalos wyrusza do Grecji na pełną wzruszeń i emocji podróż do rodzinnej wioski. Nia Vardalos powraca również w roli Touli. W komedii zobaczymy też: Johna Corbetta, Marię Vacratsis, Elenę Kampouris, Louisa Mandylora i Andreę Martin, a także Eliasa Kacavasa.

Moje wielkie greckie wesele 3 w kinach od 29 września 2023 roku.

Źrodło: Tylko Hity