''Uciekające kurczaki: Era nuggetsów'' - Netflix prezentuje nową zapowiedź animacji 0

Czas ruszyć do akcji! Ginger i reszta stada będą ratować kurczęcy ród. Netflix opublikował nową zapowiedź filmu Uciekające kurczaki: Era nuggetsów. Animacja ta jest kontynuacją powstałą 23 lata po debiucie oryginalnej produkcji Uciekające kurczaki.

Ginger po ryzykownej ucieczce z farmy zaznała spokoju na idyllicznej wyspie z dala od ludzi. Kiedy jej i Rocky’emu wykluwa się córeczka imieniem Molly, Ginger już nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Niestety jednak jej spokój nie trwa długo. Kurczaki na całym świecie stają w obliczu nowego, strasznego zagrożenia, a za wszystkim stoi nemezis głównej bohaterki Pani Tweedy. Choć dla Ginger i jej rodziny oznacza to utratę ciężko wypracowanej wolności, staje ona do akcji. Tym razem zamiast uciekać, będą się włamywać.

Animacja zrealizowana została przez Aardman Animation metodą poklatkową. Sequel wyreżyserował Sam Fell pracując na podstawie scenariusza Karey'a Kirkpatricka, Johna O'Farrella i Rachela Tunnarda. Głosu w oryginale głównym bohaterom udzielają Thandiwe Newton jako Ginger, Zachary Levi jako Rocky, Bella Ramsey jako Molly, Jane Horrocks jako Babs, Imelda Staunton jako Bunty, Lynn Ferguson jako Mac, Josie Sedgwick-Davies jako Frizzle, David Bradley jako Fowley, Romesh Ranganathan jako Nick, Daniel Mays jako Fetcher, Nick Mohammed jako Dr. Fry, Miranda Richardson jako pani Tweedy i Peter Serafinowicz jako Reginald Smith.

Premiera filmu 15 grudnia.

Źrodło: Netflix