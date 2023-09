Showrunner "The Last of Us" pracuje nad nowym filmem o "Piratach z Karaibów" 0

W niedawnym wywiadzie dla Los Angeles Times współtwórca i showrunner The Last of Us, Craig Mazin, ujawnił, że przed strajkiem WGA zaczął pracować nad zupełnie nowym filmem z serii Piraci z Karaibów wraz ze scenarzystą oryginalnej serii Tedem Elliottem.

kadr z filmu "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły"

Mazin potwierdził, że Disneyowi spodobał się scenariusz Elliota do projektu bez tytułu, co było nieoczekiwane, ponieważ stworzona przez nich historia jest a"zbyt dziwna".

Zaproponowaliśmy to i pomyśleliśmy, że nie ma mowy, żeby to kupili, to zbyt dziwne. I tak się stało. A potem napisał fantastyczny scenariusz, doszło do strajku i wszyscy czekają.

wyjawił Craig Mazinn

Obecnie nie jest jasne, czy projekt Mazina był jednym z dwóch filmów, o których wcześniej wspominał producent Piratów z Karaibów Jerry Bruckheimer, czy też jest to zupełnie nowy projekt. Jednym z nich jest film z Margot Robbie, o którym wcześniej sądzono, że zostanie anulowany. "Mamy bardzo dobry scenariusz" – powiedział Bruckheimer. "Stworzyliśmy dwa z nich – ten z Margot Robbie i drugi z młodszą obsadą. Ten z Margot Robbie wymaga trochę więcej pracy. Młodsza obsada jest już blisko. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy oba".

