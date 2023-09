W rozmowie z Variety Allen zauważył, że nadchodzący film może być jego ostatnim i musi zdecydować, czy chce kręcić więcej filmów. Zdaniem reżysera największą przeszkodą w tworzeniu większej liczby filmów są środki finansowe na ich realizację oraz sposób udostępniania filmów.

Jest to mój 50. film i muszę zdecydować, czy chcę robić więcej. Myślałem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zbieranie pieniędzy na film zawsze sprawia ogromny ból. I czy chcę przez to przechodzić? Zrobienie filmu to jedno, ale zbieranie na niego pieniędzy, wiesz, jest żmudne i mało efektowne. A teraz, jeśli ktoś wyjdzie z cienia i powie: Dam ci pieniądze za nakręcenie twojego filmu, będzie to miało wpływ na jego powstanie. Inną sprawą jest to, gdzie zniknęły filmy. Nie podoba mi się pomysł – i nie znam żadnego reżysera, któremu by się to podobało – nakręcenia filmu, który po dwóch tygodniach będzie emitowany w telewizji lub w streamingu.

wyjawił Woody Allen