Szukająca zemsty kobieta w nowym zwiastunie serialu ''Wilderness'' 0

Amazon Prime Video prezentuje pełny zwiastun swojego nowego serialu Wilderness, którego fabuła opiera się na powieści B.E. Jonesa noszącej ten sam tytuł. Produkcja opowie nam o zdradzonej kobiecie, która pragnie zemsty.

fragment plakatu promującego serial ''Wilderness''

Serial opowie nam historię brytyjskiej pary Liv i Willa, która wydaje się mieć wszystko: solidne małżeństwo oraz nowe, wspaniałe życie w Nowym Jorku, tysiące mil od ich rodzinnego miasta na prowincji. Oboje są wciąż na tyle młodzi, by czuć, że całe życie przed nimi. Wszystko układa się idealnie, do czasu, aż Liv dowiaduje się o romansie Willa. Po złamanym sercu szybko pojawia się kolejna emocja: wściekłość. Zemsta jest dla niej jedyną opcją, a kiedy Will proponuje wycieczkę po imponujących amerykańskich parkach narodowych, aby dać ich związkowi nowy początek, Liv wie, jak się zemścić. W miejscach takich jak te, w które jadą w końcu nieustannie zdarzają się wypadki…

Na miejscu małżonkowie spotykają koleżankę Willa, Carę i jej chłopaka Gartha. Cała czwórka wybiera się na wspólną wędrówkę, co trochę miesza plany Liv. Cara i Garth wkrótce zostają wplątani w życie Willa i Liv w taki sposób, który na zawsze zmieni bieg ich przyszłości.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Jenna Coleman jako Liv, Oliver Jackson-Cohen jako Will, Ashley Benson jako Cara i Eric Balfour jako Garth. Serial został stworzony i napisany przez Marnie Dickens, a reżyserem jest So Young Kim.

Premiera Wilderness 15 września.

Źrodło: ComingSoon, Amazon Prime Video