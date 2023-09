Stray to ukazywana z perspektywny trzeciej osoby gra o kocich przygodach, której akcja osadzona została pośród zalanych neonowym blaskiem uliczek i podejrzanych zakątków zrujnowanego cybiermiasta. Miejsce to zamieszkują wyłącznie roboty i groźne stworzenia. Gracz widzi świat z perspektywy bezdomnego i zaginionego kota, który musi rozwikłać starożytną tajemnicę i uciec z zapomnianego przez czas i historię miasta. W toku swojej przygody kot zaprzyjaźnia się z niewielkim, latającym dronem B-12. Jego umiejętności nie raz pomogą temu niecodziennemu duetowi wyjść z nie lada opresji.

To gra, w której chodzi o to, co czyni nas ludźmi, a nie ma w niej ludzi. To kumpelska komedia o kocie i robocie, charakteryzująca się zabawną dynamiką. Nie ma tu ani jednej istoty ludzkiej. Myślę, że to jeden z powodów, dla których gra stała się tak popularna, ponieważ patrzysz na świat z punktu widzenia uroczego kota. Jak my zrobimy to w filmie? Zrobimy to, chociaż czasami wydaje się to niemożliwe, ale wiemy, że to jest esencja gry i klucz do opowiedzenia historii powiedział Robert Baird, szef Annapurna Animation.