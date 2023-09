Zaczyna się nowy rozdział w mrocznej zapowiedzi "Egzorcysta. Wyznawca" 0

Ujawniono nowy zwiastun Egzorcysta. Wyznawca nadchodzącej kontynuacji kultowego horroru Blumhouse, zawierający wiele nowych, przerażających materiałów przedstawiających pełne napięcia sekwencje filmu. Produkcja ma pojawić się w kinach 6 października.

fragment plakatu filmu "Egzorcysta. Wyznawca"

Nowy zwiastun filmu nawiązuje do oryginalnego filmu Williama Friedkina z 1973 roku. Klip rozpoczyna się, gdy jedna z opętanych dziewcząt drwi z Chris MacNeil (Ellen Burstyn) w związku z mrocznym losem jej córki Regan. Podkreśla również, jak rzeczy obu dziewcząt są ze sobą powiązane, a zła istota ostrzega je, że tylko jedna dziewczyna wyjdzie żywa.

Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom) samotnie wychowuje córkę, Angelę. Kiedy Angela (Lidya Jewett) i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia Marcum) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil. Po raz pierwszy od czasu Egzorcysty z 1973 roku zdobywczyni Oscara Ellen Burstyn ponownie wciela się w kultową rolę Chris MacNeil, matki opętanej Regan.

W filmie występuje również zdobywczyni nagrody Emmy, Ann Dowd jako sąsiadka Victora i Angeli oraz zdobywczyni nagrody Grammy Jennifer Nettles i dwukrotny zdobywca nagrody Tony Norbert Leo Butz jako rodzice Katherine.

Kontynuacja została wyprodukowana przez Jasona Bluma, Davida Robinsona i Jamesa Robinsona, a producentami wykonawczymi byli Green, McBride, Couper Samuelson i Stephanie Allain. Jest to koprodukcja między Blumhouse i Morgan Creek Production, a Ryan Turek nadzoruje projekt w imieniu Blumhouse.

Źrodło: comingsoon.net