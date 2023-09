Według Deadline Warner Bros. Discovery poinformowało 5 września 2023 r., że firma powinna stracić około 300–500 mln dolarów EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją) z powodu trwających strajków scenarzystów i aktorów.

Firma spodziewa się niższej skorygowanej EBITDA za cały rok w przedziale od 10,5 do 11 miliardów dolarów, co odzwierciedla założenie firmy, że skorygowana EBITDA będzie miała negatywny wpływ o około 300 do 500 milionów dolarów, głównie ze względu na skutki strajków.

brzmi oświadczenie Warner Bros. Discovery