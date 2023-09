Krwawy plakat ''Zagłady domu Usherów'', nowego serialu Flanagana 0

Netflix opublikował pierwszy plakat promujący najnowsze dzieło grozy Mike'a Flanagana, serial '’Zagłada domu Usherów'’. Produkcja ta opiera swoją fabułę na powieściach Edgara Allana Poe. Jej premiera w październiku, w sam raz na Halloween.

Ujawniony plakat daje nam spojrzenie na tajemniczą kobietę w masce przechodzącą pewnym krokiem obok obrazu, na którym widoczni członkowie rodziny Usher mają podcięte gardła.

Serial ten jest pomyślany jak limitowana seria opisywana jako epicka opowieść o chciwości, horrorze i tragedii.

Na Zagładę domu Usherów składa się osiem odcinków. W głównej obsadzie serialu znajdują się Bruce Greenwood jako Roderick Usher i Carla Gugino jako Madeline Usher. To bliźniacze rodzeństwo, które robi wszystko co w ich mocy, aby ich rodzinny farmaceutyczny biznes nie upadł. Kiedy jednak ich brudne sekrety z przeszłości zaczynają wychodzić na światło dzienne, spadkobiercy dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z przeszłości rodzeństwa. Wszystko to prowadzi do nieuchronnego upadku imperium.

Obsadę nowego dzieła Flanagana uzupełniają Annabeth Gish, Kate Siegel, Rahul Kohli, Henry Thomas, Marry McDonnell, Carl Lumbly i Mark Hamill.

Premiera serialu 12 października.

Źrodło: Netflix