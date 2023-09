Zwiastun "May December" zapowiada nadchodzący dramat z Natalie Portman w roli głównej 0

Jest już dostępny pierwszy oficjalny zwiastun May December, zapowiadający nadchodzący dramat Netflixa z Natalie Portman i Julianne Moore w rolach głównych.

kadr z filmu "May December"

May December to romantyczny dramat cenionego i niestroniącego od kontrowersji Todda Haynesa, który opowiada historię skandalicznego romansu z dużą różnicą wieku obu zakochanych. Julianne Moore wciela się w postać dojrzałej kobiety o imieniu December, natomiast Charles Melton gra chłopaka o imieniu May. Problem polega na tym, że zakochali się oni w sobie, kiedy mężczyzna miał 13 lat. Biorąc pod uwagę 20-letnią różnicę wieku, ich małżeństwo narodziło krajowy skandal tabloidowy. Kilkadziesiąt lat później ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy aktorka (w tej roli Natalie Portman) jedzie do Georgii, aby bliżej poznać życie bohaterki granej przez Julianne Moore’a, którą ma zagrać w filmie.

Przypomnijmy, że May December, którego premiera miała miejsce na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, został sprzedany platformie streamingowej Netflix za 11 mln dolarów.

Oprócz wspomnianej dwójki w obsadzie występują Charles Melton, Piper Curda, Elizabeth Yu, Gabriel Chung, Cory Michael Smith, D.W. Moffetta i Lawrence’a Arancio. Reżyserem filmu jest Todd Haynes, twórca filmu Carol, na podstawie scenariusza napisanego przez Samy’ego Burcha. Producentami filmu są Portman, Will Ferrell, Jessica Elbaum, Christine Vachon, Pamela Koffler, Sophie Mas, Grant S. Johnson i Tyler W. Konney.

Źrodło: Netflix