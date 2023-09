Nastolatka po anoreksji nadrabia stracony czas w zwiastunie serialu ''Wszystko, teraz!'' 0

Netflix opublikował zwiastun serialu '’Wszystko, teraz!'’. W głównej roli Sophie Wilde, aktorka znana z wydanego niedawno horroru Mów do mnie!. Produkcja ta skierowana jest do nastoletnich widzów i traktuje o dorastaniu, problemie anoreksji i chęci nadrobienia w życiu tego co się straciło.

Po długim czasie 16-letnia Mia wychodzi z anoreksji i zamierza wrócić do swojego życia. Trafia do chaotycznego świata szóstej klasy i odkrywa jak bardzo jej przyjaciele zdążyli się w międzyczasie zmienić. Zdobyli oni wiedzę i doświadczenia, jakich ona nigdy nie zaznała. Mia nagle skonfrontowana ze świadomością, że jej młode nastoletnie lata mijają zbyt szybko, postanawia nadrobić zaległości. Sporządza listę życzeń, aby nadrobić stracony czas i przeżyć to, co inne nastolatki w jej wieku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za serialem stoi studio Left Bank Pictures, znane z uznanego brytyjskiego dramatu The Crown. W obsadzie do Wilde’a dołączają Lauryn Ajufo, Harry Cadby, Noah Thomas, Vivienne Acheampong, Alex Hassell, Sam Reuben, Niamh McCormack, Kiran Krishnakumar i Stephen Fry.

Premiera serialu Wszystko, teraz! już 5 października.

Źrodło: Netflix