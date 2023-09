''Lupin'' - pełny zwiastun 3. sezonu hitowego serialu Netflix 0

Netflix zaprezentował pełny zwiastun oczekiwanego trzeciego sezonu serialu Lupin. W głównej roli powraca doskonały Omar Sy.

Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu. Media i policja szperają w życiu Claire i Raoula. Assane próbuje ich chronić z ukrycia — ale dawni wrogowie robią wszystko, co w ich mocy, aby pokrzyżować mu plany.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Lupin ukazuje nam współczesną wersję przygód Arsene. Główny bohater to Assane Diop, któremu jako nastolatkowi życie wywróciło się do góry nogami. Jego ojciec zmarł zaraz po tym, jak oskarżony został o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane zainspirowany postacią z książki Arsene Lupin, Dżentelmen Włamywacz, zaczyna naśladować tego bohatera i pragnie pomścić ojca. W planie jego zemsty jest napad na muzeum i wykradzenie cennego naszyjnika Marii Antoniny. Od tego wszystko się zaczyna…

Premiera 3. sezonu już 5 października.

Źrodło: Netflix