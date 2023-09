Krwawy i tylko dla dorosłych zwiastun serialu ''Pokolenie V'' 0

Serwis Amazon Prime Video, dla którego powstaje spin-off krwawej produkcji The Boys – Pokolenie V, prezentuje nową zapowiedź. Opublikowany zwiastun przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych. Pełno w nim bowiem krwi, morderstw i wszystkiego tego z czego słynnie oryginalna seria.

fragment plakatu promującego serial ''Pokolenie V''

Pokolenie V to osadzony w świecie serialu The Boys nowy serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.

Poniżej wspomniany zwiastun:

To po części serial uniwersytecki, po części '’Igrzyska Śmierci'’ – z całym sercem, satyrą i popisem The Boys.

W obsadzie Pokolenia V znajdują się Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas i Marco Pigossi. Jensen Ackles potwierdził, że wraz z innymi członkami obsady The Boys wystąpi epizodycznie w uniwersyteckim spin-offie. Producentami wykonawczymi są showrunnerzy Michele Fazekas i Tara Butters.

Premiera serialu 29 września.

Źrodło: Amazon Prime Video