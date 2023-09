Danny Masterson skazany. Aktor trafi do więzienia na wiele lat 0

Danny Masterson znany z serialu Różowe lata siedemdziesiąte został skazany na karę więzienia po tym, jak na początku tego roku został uznany winnym dwóch gwałtów. Dodajmy, że wyrok w sprawie trzeciego jeszcze nie zapadł.

Mastersonowi, najbardziej znanemu z roli w przebojowym serialu komediowym stacji Fox Różowe lata siedemdziesiąte oraz w serialu The Ranch serwisu Netflix, groził potencjalny wyrok 30 lat więzienia lub dożywocie. Ostatecznie sąd zdecydował o wymierzeniu kary 30 lat więzienia.

Aktor, który utrzymuje, że jest niewinny, został w maju ubiegłego roku skazany na podstawie dwóch z trzech zarzutów gwałtu z użyciem siły. Masterson został oskarżony o zgwałcenie trzech kobiet w swoim domu w Hollywood Hills w latach 2001–2003, czyli w czasie, gdy występował w serialu Różowe lata siedemdziesiąte. Ława przysięgłych skazała go za zgwałcenie dwóch kobiet w 2003 r., ale nie mogła wydać wyroku w sprawie zarzutu z listopada 2001 r. dotyczącego byłej dziewczyny, chociaż przysięgli głosowali za skazaniem.

Podczas ogłaszania wyroku trzy kobiety biorące udział w sprawie powiedziały sędziemu, że zbrodnie Mastersona zrujnowały ich życie i poprosiły sędziego, aby dał Mastersonowi całe życie za kratkami. Jane Doe 1 nazwała aktora prawdziwym tchórzem i potworem bez serca. Jane Doe 2 powiedziała do Mastersona po drugiej stronie sali sądowej: „Nadal muszę zmagać się z tym, co mi zrobiłeś tamtej nocy… Naprawienie tego wymaga terapii wartej całego życia. Za każdym razem, gdy myślę, że wszystko jest w porządku, ten gwałt wraca do mnie”. Jane Doe 3 powiedziała sędziemu, że zdiagnozowano u niej zespół stresu pourazowego.

W czwartek rano wielu członków rodziny Mastersona z Hollywood przybyło do sądu, aby wesprzeć go podczas wydania wyroku. Jego żona, aktorka i modelka Bijou Phillips, płakała na sali sądowej. Jego rodzeństwo – aktorka Alanna Masterson, Christopher Masterson i aktor Jordan Masterson – wszyscy siedzieli razem na sali sądowej.

