Brad Anderson wyreżyseruje ''Twilight of the Dead'', siódmy film o zombie, niezrealizowany przez George'a A. Romero 0

Po śmierci w 2017 roku ojca filmów o zombie George'a A. Romero niedokończony pozostał jego cykl zapoczątkowany w 1968 roku Nocą żywych trupów. Jak się dowiedzieliśmy siódma część go wieńcząca powstanie, a za jej reżyserię odpowie Brad Anderson.

''Noc żywych trupów''

Anderson ma na swoim koncie zeszłoroczny horror Blood oraz thriller Trauma. Filmowiec pracować będzie na oryginalnym scenariuszu napisanym przed śmiercią przez samego Romero. Poprawki do niego wprowadzili Joe Knetter, Robert Lucas i Paolo Zelati.

Akcja filmu zatytułowanego Twilight of the Dead rozgrywać będzie się na tropikalnej wyspie. Opowie ona o ostatnich ludziach na ziemi uwięzionych pomiędzy różnymi frakcjami nieumarłych. Zdjęcia do horroru mają rozpocząć się jeszcze w tym roku w Puerto Rico.

'’Noc żywych trupów'’ George’a Romero z 1968 roku mogła być pierwszym prawdziwym horrorem, jaki kiedykolwiek widziałem, a jego szokująca wartość, duże znaczenie społeczne, a nawet środki, za pomocą których został nakręcony, były dla mnie niezwykle inspirujące. To także jest film o zombie, w którym latają kończyny i kręcą się głowy, ale dotyczy także transformacji społecznej i zadaje pytanie: Co to znaczy być człowiekiem? To także horror z „sercem” i – śmiem twierdzić – nadzieją powiedział Anderson.

Do cyklu należą: Noc żywych trupów, Świt żywych trupów, Dzień żywych trupów, Ziemia żywych trupów, Diary of the Dead: Kroniki żywych trupów oraz Przetrwanie żywych trupów.

Źrodło: The Hollywood Reporter