Legendarny stróż prawa na Dzikim Zachodzie w zwiastunie serialu ''Lawmen: Bass Reeves''

Po krótkim teaserze opublikowanym kilka tygodni temu Paramount+ nareszcie prezentuje pełny zwiastun nowego serialu produkowanego przez Taylora Sheridana, którego akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie. Produkcja nosi tytuł Lawmen: Bass Reeves i opowie o legendarnym afroamerykańskim stróżu prawa.

Seria ożywia historię legendarnego stróża prawa i bandytów z Dzikiego Zachodu. Bass Reeves, znany jako największy bohater pogranicza w historii Ameryki, pracował w epoce jako federalny oficer pokojowy na Terytorium Indian, chwytając ponad 3000 najniebezpieczniejszych przestępców, nigdy nie odnosząc ran. Wykonując pracę charakteryzującą się wysoką śmiertelnością, Reeves dożył starości – umierając z przyczyn naturalnych.

W głównej roli występuje David Oyelowo. Oprócz niego w obsadzie są także Dennis Quaid, Donald Sutherland, Garrett Hedlund oraz Shea Whigham. Showrunnerem został Chad Feehan.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Premiera Lawmen: Bass Reeves zaplanowana jest na 5 listopada. Projekt ten z góry pomyślany jest jako serial limitowany składający się z ośmiu odcinków.

Sheridan to jeden z najbardziej płodnych serialowych reżyserów ostatnich lat. Zasłynął on ranczerską produkcją Yellowstone, która doczekała się prequeli 1883 i 1923. Ma on na swoim koncie także kryminał Tulsa King z Sylvestrem Stallonem i dramat Special Ops: Lioness.

