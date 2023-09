Były stand-uper i alkoholik uczy syna fachu w zwiastunie "The Road Dog" 0

Wielokrotnie nagradzany aktor i komik specjalizujący się w stand-upie Doug Stanhope gra główną rolę w filmie The Road Dog, którego twórcami są twórcy Poznaj naszą rodzinkę. Prezentujemy premierowy zwiastun produkcji.

fragment plakatu filmu "The Road Dog"

The Road Dog opowiada historię starzejącego się komika alkoholika Jimmy’ego Quinna, którego główną rolę gra autor i wielokrotnie nagradzany aktor oraz genialny komik specjalizujący się w stand-upie Doug Stanhope. Weteran czasów świetności stand-upu (zarówno w życiu, jak i w filmie) Jimmy jest oszołomiony, gdy szuka go jego syn, David (Mulrooney), również początkujący komik. Jimmy proponuje, że zabierze go w podróż i pokaże mu, jak się do tego zabrać. Zaczynają się do siebie zbliżać, ale napięcie wzrasta z powodu autodestrukcyjnego zachowania Jimmy’ego. Ostatecznie Jimmy musi zdecydować, co ceni najbardziej.

Współautorem scenariusza, reżyserem i producentem jest Greg Glienna, którego niezależny film Meet the Parents z 1992 r. stał się podstawą komedii pod tym samym tytułem z Benem Stillerem i Robertem De Niro. W The Road Dog występuje Doug Stanhope w roli Jimmy’ego Quinna obok nowicjusza Desa Mulrooneya, Khrystyne Haje, stand-upera oraz scenarzysty i producenta Grega Fitzsimmonsa, Tima Kazurinskya i Calvina Evansa.

Film będzie dostępny online od 6 października.

Źrodło: movieweb.com