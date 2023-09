"Zielona granica" Agnieszki Holland nagrodzona na festiwalu w Wenecji 0

Zielona granica to najnowsze dzieło trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland, którego premiera odbyła się na prestiżowym 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Na tym właśnie wydarzeniu produkcja otrzymała Nagrodę Specjalną Jury, natomiast największym wygranym został Yorgos Lanthimos i jego film Biedne istoty, który zgarnął Złotego Lwa.

kadr z filmu "Zielona granica"

Zielona granica to opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i zostać zmuszony dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem. Film uświadamia nam, że dyskusja o wyborach moralnych nie jest domeną akademickich sal, lecz dzieje się tu i teraz, we współczesnej Polsce. Zielona Granica jest opowieścią fikcją, ale scenariusz filmu powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiadów z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami. Przejmująco aktualna Zielona granica to kino zaangażowane w istotny i aktualny temat. Kino, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy – uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. „Zielona granica” jest opowieścią o ludziach. O ludziach postawionych w sytuacjach granicznych.

W obsadzie międzynarodowej koprodukcji wystąpili m.in.: Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy – Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu. Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Agnieszki Holland, reżyserki Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko oraz pisarza Macieja Pisuka.

Oto pełna lista zwycięzców:

Złoty Lew

Biedne istoty, reż. Yorgos Lanthimos

Srebrny Lew – Wielka Nagroda Jury

Evil Does Not Exist, reż. Ryusuke Hamaguchi

Srebrny Lew – najlepsza reżyseria

Matteo Garrone – Io Capitano

Puchar Volpi – najlepsza aktorka

Cailee Spaeny – Priscilla

Puchar Volpi – najlepszy aktor

Peter Sarsgaard – Memory

Najlepszy scenariusz

Pablo Larrain i Guillermo Calderón – Hrabia

Nagroda Specjalna Jury

Agnieszka Holland – Zielona granica

Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki

Seydou Sarr – Io Capitano

Źrodło: labiennale.org