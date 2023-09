Augusto Pinochet wampirem w zwiastunie film "Hrabia" 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna najnowszej produkcji Pablo Larraína zatytułowanej Hrabia. Jest to połączenie czarnej komedii i horroru z wampirem w roli głównej.

fragment plakatu filmu "Hrabia"

Hrabia to film łączący czarną komedię i horror, osadzony w równoległym świecie inspirowanym współczesną historią Chile. Głównym bohaterem jest Augusto Pinochet, symbol światowego faszyzmu, który okazuje się wampirem zamieszkującym zrujnowaną posiadłość na zimnym południowym krańcu kontynentu. Swoją egzystencję podtrzymuje, zaspokajając apetyt na czynienie zła. Po 250 latach życia Pinochet postanawia jednak zrezygnować z picia krwi i wiecznego życia – nie może już po prostu znieść tego, że świat zapamiętał go jako złodzieja. Jakby tego było mało, zawiódł się na swojej rozczarowującej i oportunistycznej rodzinie. Przychodzi jednak czas, kiedy po nawiązaniu zupełnie nieoczekiwanej relacji Pinochet odnajduje chęć do życia, które tym razem będzie zdecydowanie antyrewolucyjne.

Film miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz, którego autorami są reżyser produkcji Pablo Larraín oraz Guillermo Calderón. W rolach głównych występują m.in. Alfredo Castro, Catalina Guerra, oraz Paula Luchsinger.

Źrodło: Netflix