Dramatyczna podróż po marzenia w zwiastunie "Io capitano" od Matteo Garrone 0

01 Distribution zaprezentowało zwiastun thrillera Io Capitano, nowego filmu uznanego włoskiego reżysera Matteo Garrone, najbardziej znanego z filu Gomorra.

kadr z filmu "Io capitano"

Film miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji i otrzymał dwa wyróżnienia za najlepszą reżyserię oraz nagrodę im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki, którą otrzymał Seydou Sarr.

Io Capitano opowiada historię pełnej przygód podróży Seydou i Moussy, dwóch młodych mężczyzn, którzy opuszczają Dakar, aby udać się do Europy. Współczesna Odyseja przez niebezpieczeństwa pustyni, okropności ośrodków zatrzymań w Libii i niebezpieczeństwa na morzu.

W filmie występują nowicjusze Seydou Sarr i Moustapha Fall. Nie jest zaskakujące, że Garrone opowiada historię o afrykańskich uchodźcach przybywających do Włoch po swoich filmach o włoskich gangsterach, ponieważ jest to obecnie poważny problem we Włoszech, zwłaszcza w przypadku prawicowego rządu.

Io Capitano wyreżyserował uznany włoski filmowiec Matteo Garrone, który napisał również scenariusz, a pomagali mu przy tym Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini i Andrea Tagliaferri; we współpracy z Nicolą Di Robilant i Chiarą Leonardi. Wyprodukowany przez Paolo Del Brocco i Matteo Garrone.

Źrodło: firstshowing.net/