Tim Burton twierdzi, że klony AI jego dzieł "zabierają coś z twojej duszy" 0

Tim Burton ma jeden z najbardziej kultowych stylów filmowych w Hollywood. Często określane jako "gotycka bajka", kreacje reżysera stały się synonimem postaci o bladej skórze i dużych oczach, ale oczywiście w twórczości Burtona jest dużo więcej. Jednak w świecie sztuki generowanej przez sztuczną inteligencję te aspekty bardzo ułatwiają wyszkolonemu oprogramowaniu stworzenie wersji niemal dowolnej postaci doskonale naśladujący jego styl.

kadr z planu filmu "Frankenweenie"

W nowym wywiadzie dla The Independent Burton opowiedział o swoich odczuciach na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji do naśladowania jego stylu. Reżyser szczególnie wspomniał o zbiorze postaci Disneya, które na potrzeby filmu online przekształcono w grupę "burtonowską".

Mieli sztuczną inteligencję tworzącą wersje postaci Disneya! Nie potrafię opisać uczucia, jakie ci towarzyszy. Przypomniało mi to, jak inne kultury mówią: Nie rób mi zdjęć, bo odbierają ci duszę. To coś z ciebie wysysa. To zabiera coś z twojej duszy lub psychiki; to bardzo niepokojące, zwłaszcza jeśli dotyczy ciebie. To jak robot odbierający twoje człowieczeństwo, twoją duszę.

wyjawił Tim Burton

Chociaż Burton przyznał, że część dzieł sztuki powstałych w wyniku eksperymentu była "bardzo dobra", jasne jest, że ma wątpliwości co do wykorzystania sztucznej inteligencji do replikowania jego pracy i ogólnego wpływu, jaki może ona mieć na animację.

Burton wyraźnie wyrobił sobie drogę w Hollywood i dobrze mu to wyszło. Tak dobrze, że niedawno stworzył jeden z największych seriali, jakie kiedykolwiek trafiły na platformę streamingową (Wednesday), i wkrótce powróci do jednego ze swoich kultowych wczesnych filmów, Sok z żuka, z długo oczekiwaną kontynuacją.

