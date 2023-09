"Dziwne ścieżki życia" - Pedro Pascal i Ethan Hawke w zwiastunie nowego filmu Pedro Almodóvara 0

Silva (Pedro Pascal) wyrusza konno przez pustynię w odwiedziny do znajomego szeryfa Jake’a (Ethan Hawke). Dwadzieścia pięć lat wcześniej zarówno szeryf, jak i Silva pracowali razem jako najemnicy. Silva odwiedza go, aby powspominać stare dzieje i tego wieczoru świętują swoje spotkanie. Po wspólnie spędzonej nocy Jake zdaje sobie sprawę, że powodem odwiedzin Silvy nie są wspomnienia ich starej znajomości. To zupełnie inny powód.

Co ciekawe produkcja trwa tylko 30 minut, jednak z racji obsady aktorskiej oraz poruszanego tematu i gatunku jest to projekt niezwykle intrygujący. Film miał premierę w maju na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Produkcja pojawi się w naszych kinach od 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: UIP