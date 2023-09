Scenarzystki "Inwestorzy amatorzy" zajmą się filmową adaptacją serialu "Napisała: Morderstwo" 0

Universal Pictures pracuje nad nowym filmem fabularnym opartym na klasycznym serialowym dramacie kryminalnym CBS Napisała: Morderstwo.

kadr z serialu "Napisała: Morderstwo"

Lauren Schuker Blum i Rebecca Angelo — scenarzystki nowego biograficznego komediodramatu Sony Inwestorzy amatorzy — pracują nad scenariuszem do filmu Murder, She Wrote dla Universal. W projekt zaangażowana jest także producentka serii Spider-Man, Amy Pascal (która ma podpisaną umowę z Universalem).

Blum i Angelo podpisały umowę przed trwającym strajkiem Writers Guild of America (WGA). Pracę nad filmem wznowią dopiero po osiągnięciu przez związek nowego porozumienia. Niemniej jednak przedstawiciele Blum i Angelo potwierdzili, że film Murder, She Wrote znajdzie się wśród kolejnych projektów scenarzystek.

Serial Napisała: Morderstwo został stworzony przez Petera S. Fischera, Richarda Levinsona i Williama Linka. Został wyprodukowany przez Universal Television i był pierwotnie emitowany w CBS przez 264 odcinki od 1984 do 1996. Następnie of 1997 do 2003 roku powstały trzy pełnometrażowe filmy.

W serialu wystąpiła nieżyjąca już Angela Lansbury w roli Jessiki Fletcher, pisarki kryminałów i detektyw-amator mieszkającą w fikcyjnym miasteczku Cabot Cove w stanie Maine. Jessica regularnie pomagała w rozwiązywaniu prawdziwych spraw o morderstwa.

Źrodło: Variety