"Free Guy 2" będzie zmieniony ze względu na sukces "Barbie" 0

Reżyser Free Guy, Shawn Levy, twierdzi, że kontynuacja prowadzona przez Ryana Reynoldsa ulega zmianom ze względu na sukces Barbie.

fragment plakatu filmu "Free Guy 2"

W rozmowie na temat swojej nowej, limitowanej serii Netflixa All the Light We Cannot See Levy potwierdził, że prace nad Free Guy 2 wciąż trwają. Biorąc jednak pod uwagę, że Free Guy porusza nieco podobną tematykę jak Barbie z 2023 roku, Levy powiedział, że teraz upewnia się, że kontynuacja będzie się różnić od innych filmów.

Uwielbiamy Free Guy i miłość do niego, która, jeśli można tak powiedzieć, odbiła się echem w ciągu ostatnich kilku lat. To było ekscytujące dla Ryana [Reynoldsa] i dla mnie. Pracujemy nad kontynuacją, ale prawda jest taka, że ​​masz teraz Barbie, która najwyraźniej pozostawiła ślad w postaci w fikcyjnym świecie, która odzyskuje samoświadomość. Więc zrobimy Free Guy 2 tylko wtedy, gdy będzie inny niż pierwszy film i jeśli będzie się różnił od pozostałych produkcji.

wyjawił Shawn Levy

Wydany w kinach w sierpniu 2021 r. Free Guy przedstawia Reynoldsa jako Guya, który w trakcie filmu dowiaduje się, że jest postacią z gry wideo, ale zaczyna także rozwijać własną samoświadomość. Obok Reynoldsa w Free Guy występują Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery i Taika Waititi.

