''Dashing Through the Snow'' - Disney ustala datę premiery swojej świątecznej komedii

Disney już szykuje się na Święta. Serwis ogłosił właśnie datę premiery świątecznej komedii rodzinnej '’Dashing Through the Snow'’.

Dashing Through the Snow zadebiutuje w czasie, w którym z pewnością będzie miał już swoją konkurencję, bowiem na miesiąc przed Mikołajkami, platformy streamingowe przeważnie prześcigają się w świątecznych nowościach. Produkcja ta na Disney+ pojawi się 17 listopada.

Film wyreżyserował Tim Story na podstawie scenariusza napisanego przez Scotta Rosenberga. W rolach głównych występują Chris „Ludacris” Bridges, Teyonah Parris, Madison Skye Validum, Lil Rel Howery, Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly i Zulay Henao.

Eddie Garrick to człowiek o dobrym sercu, który odwrócił się od Świąt Bożego Narodzenia z powodu traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa. Jednak na prośbę swojej żony Allison Garrick, z którą jest w separacji, Eddie zabiera do pracy w Wigilię swoją 9-letnią córkę Charlotte. Tam spotykają oni tajemniczego mężczyznę w czerwonym garniturze imieniem Nick. Eddie, który jest pracownikiem socjalnym, uważa, że mężczyzna ma urojenia i potrzebuje profesjonalnej pomocy, ale kiedy wywołuje gniew lokalnego polityka, on i jego córka wyruszają w magiczną przygodę, która może pomóc przywrócić mu wiarę w Boże Narodzenie.

Źrodło: ComingSoon