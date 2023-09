''Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One'' z cyfrową datą premiery 0

Paramount Pictures ustaliło oficjalną datę cyfrowej premiery filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Ci którzy nie obejrzeli tej części przygód Ethana Hunta w kinach z pewnością z ciekawością zasiądą przed ekranem na własnej kanapie.

Premiera filmu odbędzie się 10 października w serwisach VOD. Cena za wypożyczenie wynosić ma od 19,99 dolarów. Następnie 31 października film będzie miał swoją premierę na Blu-ray i DVD. Wydanie to zawierać ma szereg dodatków, w tym komentarz reżysera Christophera McQuarriego i montażysty Eddiego Hamiltona, a także zza kulisowe materiały zdradzające szczegóły wyczynowego skoku czy kulminacyjnej sekwencji.

Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz ze swoim zespołem wyruszają na najbardziej niebezpieczną jak dotąd misję. Muszą wytropić nową przerażającą broń, która zagraża całej ludzkości, zanim ta wpadnie w niepowołane ręce. Jakby tego było mało, dają o sobie znać mroczne siły z przeszłości, a także pojawia się tajemniczy i wszechpotężny wróg, co prowadzi do śmiertelnego wyścigu dookoła świata. Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie może być ważniejsze niż jego misja — nawet życie tych, na których najbardziej mu zależy.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One to pierwsza część, która do kin trafiła 14 lipca tego roku. Część druga zaś swoją premierę ma mieć 28 czerwca 2024 roku.

