Reżyser ''30 dni mroku'' powraca horrorem ''Dark Harvest''. Zobacz zwiastun

W sieci zadebiutował zwiastun nowego filmu Davida Slade'a Dark Harvest. Produkcja ta skupia się na tematyce uwielbianego przez amerykanów święta Halloween.

David Slade filmem tym powraca do gatunku horroru. Prawie 20 lat temu zwrócił on na siebie oczy całego świata filmem 30 dni mroku. Jest także reżyserem trzeciego filmu z serii Zmierzch oraz pełnometrażowego Czarne lustro: Bandersnatch. Ma on na swoim koncie także prace nad licznymi odcinkowymi produkcjami, w tym m.in. nad Hannibalem czy Amerykańskimi bogami.

Opublikowany materiał przedstawia grupę nastoletnich chłopców wezwanych do walki ze złą siłą znaną jako Sawtooth Jack, pewnej pamiętnej nocy Halloween.

A tak prezentuje się plakat promujący film:

Poznaj Sawtooth Jacka, nowego, przerażającego potwora grozy. W przeklętym mieście coroczne żniwa stają się brutalną walką o przetrwanie. W Halloween 1963 roku Jack, przerażająca legenda, powstaje z pól kukurydzy, zagrażając dzieciom w miasteczku. Grupy chłopców jednoczą się, by przed północą pokonać morderczego stracha na wróble. Richie, zbuntowany wyrzutek, przyłącza się do krucjaty, motywowany wcześniejszym zwycięstwem swojego brata. W miarę postępu polowania Richie dokonuje szokującego odkrycia i staje przed kluczowym wyborem, aby przerwać nieubłagany cykl.

W obsadzie Dark Harvest znajdują się Elizabeth Reaser, Jeremy Davies, Luke Kirby, Casey Likes i Emyri Crutchfield. Scenariusz na podstawie powieści Normana Partridge’a pod tym samym tytułem z 2006 roku napisał Michael Gilio.

Premiera filmu w internecie już 13 października.

