William Bludworth powróci do roli w 6. części ''Oszukać przeznaczenie''

Planowana już od dawna szósta część śmiercionośnego cyklu '’Oszukać przeznaczenie'’ dalej jest w toku realizacji. Jak właśnie się dowiedzieliśmy do jej obsady dołączył stary bywalec, Tony Todd.

Tony Todd, ''Oszukać przeznaczenie 5''

Todd wystąpił w trzech częściach Oszukać przeznaczenie (1, 2 i 5) wcielając się w Williama Bludwortha, tajemniczego przedsiębiorcę pogrzebowego, właściciela Bludworth Funeral Homes. To on wyjaśnił zasady śmierci Alexowi Browningowi, w którego to wcielił się Devon Sawa.

Fabuła podobno koncentrować ma się na osobach udzielających pierwszej pomocy. Film zgłębić ma historię Bludwortha. Będą liczne retrospekcje z jego dzieciństwa, które ujawnią nam więcej na temat jego związku ze ’’śmiercią’’. Być może do tego właśnie nawiązywał twórca franczyzy Jeffrey Reddick, który w swoich ostatnich wypowiedziach mówił, iż szóstka '’odkryje całą głęboką warstwę historii'’.

Produkcja ma się rozpocząć w Vancouver po zakończeniu strajku SAG-AFTRA. Zach Lipovsky i Adam B. Stein wyreżyserują film na podstawie scenariusza Guya Busicka i Lori Evans Taylor. Producentem jest reżyser Jon Watts.

Dotychczas całej serii udało się zarobić na świecie łącznie ponad 660 milionów dolarów brutto.

Źrodło: Bloody Disgusting