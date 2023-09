Benedict Cumberbatch chce widzieć bez oczu w zwiastunie filmu ''Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara'' 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź filmu '’Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara’’. Produkcja ta jest adaptacją popularnej powieści Roalda Dahla o bogaczu, który dowiaduje się o guru widzącym bez użycia oczu. W głównej roli Benedict Cumberbatch, aktor znany z roli Doctora Strange’a, postaci występującej w MCU.

Cumberbatch wciela się w tytułowego Henry’ego Sugara. To bardzo bogaty człowiek, który pragnie opanować mistyczną umiejętność widzenia bez używania oczu, aby móc oszukiwać w grach hazardowych.

Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara nie jest pełnometrażowym dziełem. To produkcja licząca 39 minut. Za jej reżyserię odpowiada Wes Anderson. Obsadę uzupełniają Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend i Richard Ayoade.

Premiera filmu na Netflix 27 września.

Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara to pierwszy projekt z zaplanowanej antologicznej serii liczącej cztery krótkometrażowe filmy. Anderson dla Netflixa nakręcił jeszcze trzy kolejne produkcje. Każda z nich opiera się na jednym z opowiadań Dahla. Na szklany ekran przeniesione zostały historie zatytułowane ’’Łabędź’’, ’’Trucina’’ i ’’Szczurołap’’. Ich premiery także we wrześniu. Po dacie 27 września, co dzień debiutować będzie jeden z projektów.

Źrodło: Netflix