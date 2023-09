Pierwszy zwiastun nowego ''Frasiera'' 0

Paramount+ dla którego powstaje dalszy ciąg przygód psychiatry Frasiera opublikował pierwszą zapowiedź nadchodzącej produkcji. Do swojej kultowej roli sprzed lat powrócił niezastąpiony Kelsey Grammer.

W kontynuacji zobaczymy jak Frasier radzi sobie w kolejnym rozdziale swojego życia. Przebywając w Bostonie stawia czoła nowym wyzwaniom. Przyjdzie zmierzyć mu się zarówno z nimi, jak i z nowymi relacjami do nawiązania oraz starymi marzeniami pragnącymi spełnienia. Frasier pragnie zbliżyć się do swojego syna Freddy’ego i jego dziewczyny jednocześnie działając im mocno na nerwy swoimi klasycznymi, spiętymi manierami.

Oryginalny serial przedstawiał życie psychiatry, a zarazem gospodarza radiowego programu poświęconego ludzkim problemom, dr. Frasiera Crane. Każdy odcinek to świeża porcja nerwicy i zmartwień doświadczanych przez bohatera – chwiejnego i nadętego, dwukrotnie rozwiedzionego psychiatrę. Frasier musiał pożegnać swoje ukochane spokojne domowe życie o zapachu cygar i smaku wykwintnej kuchni, kiedy wprowadził się do niego jego ojciec, były policjant. Oprócz ojca, do jego życia wprowadzili się bowiem jego "przyjaciele" – opiekunka Daphne, pies Eddie, oraz jakby tego było mało – jego stary, obleśny rozkładany fotel.

Do swoich ról po latach powracają także Peri Gilpin oraz Bebe Neuwirth. W obsadzie są także Nicholas Lyndhurst, Jack Cutmore-Scott, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro i Anders Keith. Scenariusz napisali Chris Harris i Joe Cristalli.

Premiera dwóch pierwszych odcinków odnowionego serialu Frasier, które wyreżyserował James Burrows, już 12 października.

Źrodło: ComingSoon