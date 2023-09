''One Piece'' z odnowieniem na 2. sezon 0

Mający swoją premierę na końcu sierpnia serial One Piece stał się wielkim hitem Netflixa. Chwalony jest zarówno przez widzów, jak i krytyków, a w TOP10 platformy utrzymuje się już drugi tydzień i to nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Nic więc dziwnego, że włodarze serwisu szybko podjęli jedyną możliwą decyzję – produkcja dostała odnowienie na drugi sezon.

Informacja o daniu serialowi zielonego światła na kontynuację pojawiła się w formie ciekawego materiału wideo. Zapowiada on także pojawienie się w drugim sezonie postaci Tony Tony Choppera, szóstego członka załogi Piratów Słomianego Kapelusza i ich lekarza.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku. Ma on niezwykłą umiejętność, którą zdobył po zjedzeniu '’diabelskiego owocu'’. Umie bowiem zamieniać swoje ciało w gumę.

W rolach głównych występują Iñaki Godoy jako Luffy, Mackenyu jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji i Peter Gadiot jako Shanks oraz Morgan Davies jako Koby, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida, Aidan Scott jako Helmeppo i Jeff Ward jako Buggy. Za scenariusz i produkcję aktorskiego serialu One Piece odpowiadają Steven Maeda i Matt Owens.

Źrodło: ComingSoon