Zwiastun filmu "Lęk" najnowszej produkcji Sławomira Fabickiego 0

Pojawił się pierwszy zwiastun filmu Lęk, gdzie Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz występują jako siostry w porywających kreacjach aktorskich. Produkcja nominowanego do Oscara Sławomira Fabickiego zabiera widzów w podróż poprzez śmiech i łzy, miłość i nienawiść, radość i smutek, aż do poruszającego finału, który zostaje w sercu na zawsze.

kadr z filmu "Lęk"

Małgorzata mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem – spontaniczna, czasem zagu­biona. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Każda z nich inaczej widzi cel tej podróży. Dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach. Z kolei Łucja wierzy, że prze­kona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie.

Źrodło: Monolith Films