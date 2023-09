Sequel zwariowanej muzycznej komedii ''Heavy Trip'' został już nakręcony 0

Heavy metalowa fińska komedia Heavy Trip z 2018 roku doczekała się kontynuacji. Reżyserzy produkcji ogłosili właśnie zakończenie prac na planie.

Za kamerą sequela zatytułowanego Heavier Trip stanęli ponownie Juuso Laatio i Jukka Vidgren.

To już koniec. Druga część '’Heavy Trip'’ jest nakręcona. To była niesamowita podróż od początku do końca pełna dziwnych i cudownych chwil napisał reżyserski duet.

Fabuła kontynuacji nie jest na razie znana. Podobnie jak data premiery filmu.

Turo ma 25 lat i mieszka w małej wiosce na północy Finlandii. Jego jedyną pasją jest śpiew w metalowym zespole Impaled Rektum. Panowie grają razem od 12 lat i nigdy nie dobrnęli do zagrania koncertu. Pewnego dnia odwiedza ich szef wielkiego metalowego festiwalu z Norwegii. Członkowie zespołu podejmują decyzję – teraz albo nigdy. Kradną furgonetkę, zabierają perkusistę ze szpitala psychiatrycznego i ruszają na festiwal. Zanim jednak dojdzie do pierwszego w ich życiu występu przed publicznością czekają ich przygody z fińską policją, norweską armią i osławioną jednostką „Delta”. Szalona komedia o zespole, który jest prawdopodobnie jednym z ostatnich bastionów szczerej, bezkompromisowej miłości do muzyki metalowej w Finlandii.

Źrodło: Bloody Disgusting