Nicolas Cage łowcą bizonów w zwiastunie ''Butcher's Crossing'' 0

Studio Sony udostępniło pierwszy oficjalny zwiastun brutalnego westernu Butcher's Crossing z Nicolasem Cagem w jednej z głównych ról. Ta pełnometrażowa produkcja opiera swoją fabułę na powieści Johna Williamsa wydanej w latach 60. ubiegłego wieku.

Jest to opowieść o łowcach bizonów z Dzikiego Zachodu. Will Andrews (Fred Hechinger) to naiwny student Harvardu, który w 1874 roku wyrusza na zachód, aby spełnić swoje marzenie o zobaczeniu kraju i życiu z ziemi. Wiąże swój los z niebezpieczną, ale potencjalnie lukratywną wyprawą do Kolorado prowadzoną przez Millera (Nicolas Cage), tajemniczego, ale doświadczonego pogranicznika, mającego obsesję na punkcie niemal mitologicznego stada bawołów, które kiedyś dostrzegł w odosobnionej dolinie Gór Skalistych. Ich załoga musi przetrwać trudną podróż, podczas której surowe żywioły i niezachwiana determinacja Millera, wystawią na próbę determinację wszystkich, pozostawiając ich zdrowie psychiczne pod znakiem zapytania.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za kamerą filmu stanął Gabe Polsky pracując na scenariuszu autorstwa swojego i Liama Satre Meloy'a. Obsadę uzupełniają Xander Berkeley, Rachel Keller, Jeremy Bobb i Paul Raci.

Premiera filmu w wybranych kinach 20 października.

Źrodło: Dark Horizons