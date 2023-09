Nowy ''Boogeyman'' w październiku trafi na Hulu 0

Horror Boogeyman mający swoją premierę na początku czerwca tego roku już niedługo trafi na jedną z streamingowych platform. O jego debiucie poinformował serwis Hulu.

Boogeyman na wspomnianym streamerze zadebiutuje 5 października. Będzie to nieco ponad 4 miesiące od kinowej premiery filmu opartego na bestsellerowym opowiadaniu mistrza horroru Stephena Kinga.

Horror ten zarobił na siebie, jednak wielkim kasowym hitem się nie stał. Przy budżecie wynoszącym 35 milionów dolarów, zarobił na całym świecie nieco ponad 80 milionów.

Zbuntowana licealistka Sadie oraz jej młodsza siostra Sawyer próbują odzyskać równowagę psychiczną po niedawnej śmierci mamy. Brakuje im jednak wsparcia ze strony ojca, terapeuty Willa, który z bólem zmaga się samotnie i jak gdyby nigdy nic przyjmuje kolejnych pacjentów. Nieoczekiwanie w domowym gabinecie zjawia się tajemniczy człowiek, który również stracił bliskich i desperacko szuka pomocy. Od tej chwili pogrążoną w żałobie rodzinę zaczyna nękać przerażająca nadprzyrodzona istota, która żeruje na strachu i cierpieniu swoich ofiar…

Wyreżyserowany przez Roba Savage’a Boogeyman to pierwszorzędne kino grozy, które jest w stanie przestraszyć każdego. A to dlatego, że odwołuje się do naturalnych, znanych z dzieciństwa lęków przed ciemnością i potworami, obecnych od wieków w niemal wszystkich kulturach świata.

W głównych rolach wystąpili Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland, Maddie Nichols i Madison Hu.

Źrodło: ComingSoon