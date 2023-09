''Beckham'' - zwiastun dokumentu Netflix o jednym z najsłynniejszych piłkarzy świata 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun swojego serialu dokumentalnego, którego głównym bohaterem jest legenda futbolu David Beckham. Ten czteroczęściowy serial dokumentalny noszący po prostu tytuł ’’Beckham’’ zawita na serwery platformy już w październiku.

Beckham ukaże nam nieprezentowane nigdy wcześniej prywatne nagrania z ostatnich 40 lat, szczere ujęcia pokazujące obecną codzienność sportowca, a także wywiady z krewnymi, przyjaciółmi i piłkarskimi legendami, które napotkał na swojej drodze.

Dokument opowiada wewnętrzną historię światowej gwiazdy futbolu i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, a jednak niewiele osób wie, kim naprawdę jest. Począwszy od jego skromnych początków w klasie robotniczej we wschodnim Londynie, przez jego zapał i determinację do zwycięstwa, a także walkę o znalezienie równowagi między ambicją, miłością i rodziną, historia Davida to pasmo ogromnych wzlotów i upadków.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial Beckham wyreżyserował zdobywca Oscara Fisher Stevens, a autorem zdjęć jest Tim Cragg. Zespół kreatywny uzyskał bezprecedensowy dostęp do Davida, jego żony Victorii, rodziny, przyjaciół i kolegów z drużyny. W efekcie powstał intymny portret mężczyzny, a zarazem kronika późnonowoczesnego sportu i kultury celebrytów.

Premiera na Netflix już 4 października.

Źrodło: Netflix