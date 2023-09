Powieść Alana Duffa o maoryskiej rodzinie doczeka się własnego serialu 0

Pierwsza i najlepiej sprzedająca się powieść nowozelandzkiego autora Alana Duffa nosząca tytuł '’Once Were Warriors'’ doczeka się swojej telewizyjnej adaptacji. Wcześniej zaledwie cztery lata po premierze książki, w 1994 roku wyszedł film na jej podstawie noszący tytuł Tylko instynkt w reżyserii Lee Tamahori.

Duff będzie zaangażowany w produkcję serialu. Nad projektem pracować będzie z producentem wykonawczym Koła czasu Rickiem Selvage. Panowie razem mają nadzieję w odpowiedni sposób przenieść na mały ekran tą klasyczną, ale dość kontrowersyjną powieść.

Once Were Warriors opowiada historię miejskiej rodziny Maorysów, Hekes, która zmaga się z niespokojnym, brutalnym ojcem i społeczeństwem, które postrzega ich jak wyrzutków. Powieść przedstawia także rzeczywistość przemocy domowej w Nowej Zelandii.

Co ciekawe Duff ma w swoich najbliższych planach napisanie kontynuacji swojej powieści. Ma ona nosić tytuł Once Were Warriors: Generations i opowiadać o rodzinie Hekes 30 lat później, a więc w czasach nam współczesnych.

Jak na razie nie wiadomo dla jakiej stacji bądź platformy powstanie tej odcinkowy projekt.

Źrodło: Deadline