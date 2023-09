Pierwsze zdjęcia z rebootu ''Toksycznego mściciela'' 0

Toksyczny Mściciel powraca do życia w reboocie filmu sprzed prawie 40 lat. Za realizację tego projektu odpowiada studio Legendary Entertainment. W sieci udostępnione zostały pierwsze oficjalne zdjęcia z filmu, na których widzimy głównych bohaterów.

The Toxic Avenger opisywany jest jako zupełnie nowa odsłona klasycznego filmu Lloyda Kaufmana. Fabuła filmu koncentruje się na postaci uciskanego woźnego Winstona Gooze’a, który po wpadnięciu do kadzi z toksycznymi odpadami, staje się tytułowymi Toksycznym Mścicielem. Mężczyzna w nowym wcieleniu stawia czoła złym siłom chciwości, korupcji, a wszystko to, aby ocalić swojego syna, przyjaciół i bliską mu społeczność.

Reboot napisał i wyreżyserował Macon Blair. W rolach głównych występują Peter Dinklage, Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon i Jacob Tremblay. Większość z nich zobaczycie na poniższych fotografiach. Na szczególną uwagę zasługuje wygląd Wooda, który wciela się w złoczyńcę o imieniu Fritz Garbinger. Jego image inspirowany jest po części Pingwinem Danny'ego DeVito z Powrotu Batmana.

Peter Dinklage Kevin Bacon Taylour Paige Jacob Tremblay Elijah Wood

Toksyczny mściciel Macona Blaira otrzymał ocenę „R”, szczególnie za „silną przemoc i brutalność, wulgarny język, odniesienia do seksu i krótką graficzną nagość”.

Źrodło: Bloody Disgusting