AMC prezentuje zwiastun i plakat finałowych odcinków serialu ''Fear the Walking Dead'' 0

Pierwszy spin-off The Walking Dead, najpopularniejszej serii o nieumarłych i tych, którzy przetrwali i starają się funkcjonować w post-apokaliptycznym świecie dobiega końca. Stacja AMC ogłosiła datę premiery ostatnich sześciu odcinków finałowego ósmego sezonu Fear the Walking Dead.

Serial już po raz ostatni powróci na antenę AMC 22 października. Oprócz tej informacji stacja podzieliła się także z widzami zwiastunem oraz plakatem promującym wielki finał.

Akcja 8. sezonu Fear the Walking Dead rozpoczyna się siedem lat po finale sezonu 7., w którym Morganowi (Lennie James) i Madison (Kim Dickens) nie udało się uratować Mo przed PADRE. Teraz Morgan, Madison i reszta ludzi sprowadzonych przez nich na wyspę żyją pod cynicznymi rządami PADRE. I to właśnie rolą ośmioletniej Mo (Zoey Merchant), kiedy przygnębieni bohaterowie stracą już resztki nadziei, będzie przywrócenie wiary w lepszy świat.

Osadzony w tych samych realiach co The Walking Dead, serial Fear the Walking Dead to odważny obraz zagłady świata spowodowanej pojawieniem się zainfekowanych osób, widziany z perspektywy amerykańskiej rodziny. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, do którego główni bohaterowie uciekli, aby pozbyć się dawnych problemów, ukryć najgłębsze sekrety i pogrzebać przeszłość. Stabilne i spokojne życie, które udało się wreszcie wspólnie stworzyć Madison Clark – szkolnej pani pedagog oraz nauczycielowi angielskiego Travisowi Manawa, zostanie wystawione na niejedną próbę. Codzienne trudności związane ze zbudowaniem więzi pomiędzy dwiema rozbitymi rodzinami, w połączeniu z próbami okiełznania przewrażliwionych, wycofanych i borykających się z uzależnieniami dzieci, zostają odsunięte na dalszy plan, kiedy świat dookoła staje w obliczu katastrofy. Przymusowa ewolucja i rzeczywistość, w której przetrwać będą mogli tylko najsilniejsi, doprowadzą do sytuacji, w której główni bohaterowie będą musieli zdobyć się na wewnętrzną przemianę lub oswoić najczarniejsze zakamarki swoich dusz.

Źrodło: Bloody Disgusting