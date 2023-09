Pierwsza zapowiedź historycznej produkcji Pawła Maślony ''Kos'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun historycznego dramatu Kos w reżyserii Pawła Maślony. Produkcja ta przeniesie nas do XVIII wieku i przedstawi historię generała Tadeusza Kosa Kościuszki.

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz Kos Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac, szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego, który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem, który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swój tytuł szlachecki. W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej drodze Domingo, a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku Pułkownikowej, gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania. Gdy nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać – czy dalej podążać za swoim herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca, czy też przyłączyć się do Kosa Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawkę.

Reżyserem filmu jest nagradzony polski filmowiec Paweł Maślona. Scenariusz Kosa napisał Michał A. Zieliński. W rolach głównych występują Jason Mitchell, Andrzej Seweryn, Agnieszka Grochowska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat, Jacek Braciak i Michał Balicki.

Kinowa premiera filmu na początku 2024 roku. Kos wziął udział w konkursie głównym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

