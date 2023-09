Andrew Scott i Paul Mescal w homoseksualnych rolach w romansie fantasy ''All of Us Strangers''. Zobacz zwiastun 0

Searchlight Pictures prezentuje pierwszy zwiastun dramatu romantycznego All of Us Strangers, w którym to fikcja mocno miesza się z rzeczywistością. W rolach głównych występują Andrew Scott i Paul Mescal, którzy to wcielają się w homoseksualną parę.

Adam i Harry to dwójka nieznajomych mieszkających w tym samym apartamentowcu. Kiedy przypadkowo wpadają na siebie, niespodziewanie rodzi się między nimi uczucie i popadają w intymną relację. W miarę jak ich uczucie pogłębia się, Adam powraca do swoich wspomnień z dzieciństwa. To powoduje, iż pragnie odwiedzić swój dom, w którym się wychował. Na miejscu dokonuje niesamowitego odkrycia. Wydaje się jakby dalej mieszkali tam jego nieżyjący już od 30 lat rodzice. Tak jakby czas stanął w miejscu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za kamerą dramatu stanął Andrew Haigh. Napisał on także scenariusz wzorując się na powieści Taichiego Yamady Strangers z 1987 roku. Do Scotta i Mescala w obsadzie dołączają Jamie Bell i Claire Foy w rolach rodziców Adama. Producentami filmu są Graham Broadbent, Pete Czernin i Sarah Harvey.

Film miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym Telluride. Premiera w kinach zaplanowana jest na 22 grudnia.

Źrodło: ComingSoon