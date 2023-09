Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Family Stallone" - serial dokumentalny o jednej z najsłynniejszych rodzin Hollywood! Zobaczcie zwiastun 0

Nowy serial dokumentalny pokazuje życie nominowanego do Oscara® Sylvestra Stallone’a, jego żony, Jennifer Flavin Stallone oraz ich córek: Sophii, Sistine i Scarlet.

Pierwsze dwa z ośmiu odcinków The Family Stallone, nowego serialu, którego bohaterami są nominowany do Oscara® Sylvester „Sly” Stallone, jego żona Jennifer Flavin Stallone i ich córki: Sophia, Sistine i Scarlet, będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime od 2 października. Kolejne odcinki będą pojawiać się co poniedziałek.

Grał bohaterów, którzy stali się legendami kina, i był trzykrotnie nominowany do Oscara®. Teraz Sylvester Stallone gotów jest pokazać przed kamerami, jak wciela się w najważniejszą jego zdaniem rolę – ojca. Nowy program, w którym poza samym Stallone’em pojawiają się jego żona i trzy córki, pozwala zobaczyć, jak wygląda życie jednej z najsłynniejszych rodzin Hollywood.

Oto The Family Stallone:

Sylvester Stallone: dla świata jest legendarnym twardzielem, dla córek – po prostu tatą. Kiedy widzowie pędzą na kolejne popularne filmy z jego udziałem, on w domu skupia się na budowaniu przyszłości rodziny i wychowaniu córek na niezależne i ambitne kobiety.

Jennifer Flavin Stallone: Jennifer to urodzona i wychowana w Los Angeles zaradna businesswoman i współwłaścicielka marki kosmetyków Serious Skincare.

Sophia Stallone: najstarsza z sióstr Stallone nie ma zamiaru iść w aktorskie ślady ojca. Choć obecnie razem z siostrą Sistine prowadzi podcast Unwaxed, wciąż poszukuje własnej ścieżki w życiu i koncentruje się na realizowaniu swoich pasji.

Sistine Stallone: Sistine to aktorka i modelka, która już rozpoczęła filmową karierę. Obecnie pracuje nad realizacją swojego pierwszego filmu fabularnego.

Scarlet Stallone: najmłodsza z sióstr Stallone i ostatnia, która opuszcza rodzinne gniazdo. Scarlet niedawno rozpoczęła studia i obecnie przeprowadza się do własnego mieszkania. Od najmłodszych lat chciała pójść drogą ojca i zostać aktorką. Można ją oglądać obok Sylvestra w nowym serialu Tulsa King dostępnym wyłącznie w SkyShowtime.

The Family Stallone to serial wytwórni MTV Entertainment Studios. Jego producentami wykonawczymi są Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind i Nadim Amiry, a także Julie Pizzi, Farnaz Farjam i Jonathan Singer z ramienia wytwórni Bunim-Murray Productions. Funkcje współproducentów wykonawczych pełnią Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray i Jason Williams.

Źrodło: SkyShowtime