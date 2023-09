Robert Rodriguez dalej ma w planach realizację sequela ''Będziemy bohaterami'' 0

Od ostatnich informacji na temat planowanego sequela filmu Będziemy bohaterami minęły ponad dwa lata. Robert Rodriguez, reżyser produkcji potwierdził, że prace nad kontynuacją nadal są w toku.

Nie zdradził on jednak na jakim etapie jest projekt. Nie wiemy czy scenariusz jest już gotowy, nie wspominając o dacie rozpoczęcia zdjęć czy premiery…

Rodriguez powiedział jedynie, iż pragnie, aby kontynuacja powstała jak najszybciej. Filmowiec potwierdził także, że fabuła sequela będzie zawierała czasowy przeskok. Pokaże on nam rozwój umiejętności głównych bohaterów.

Będziemy bohaterami zadebiutowało na Netflix w 2020 roku szybko stając się wielkim hitem. To produkcja bazująca na postaciach z poprzedniego filmu Rodrigueza z Rekin i Lava – Przygoda w 3-D. Gdy najeźdźcy z kosmosu porywają ziemskich superbohaterów, ich dzieci zostają zabrane do rządowej kryjówki. Ale sprytna Missy nie cofnie się przed niczym, by uratować swojego ojca-superbohatera, Marcusa Moreno. Współpracuje z resztą superdzieci, aby uciec od tajemniczej rządowej opiekunki Granady. Jeśli chcą ocalić swoich rodziców, będą musieli współpracować, wykorzystując swoje indywidualne moce – od elastyczności, przez kontrolę czasu, po przewidywanie przyszłości – i stworzyć zespół spoza tego świata

Czekacie na tą kontynuację?

Źrodło: ComingSoon