Lionsgate podaje datę premiery nowego filmu Johna Woo ''Silent Night''

Studio Lionsgate ustaliło datę premiery nowego filmu akcji reżysera Johna Woo. Produkcja nosząca tytuł '’Silent Night'’ zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Film trafi do kin 1 grudnia. Jego premiera w amerykańskich kinach jest pierwszą tego chińskiego reżysera od czasu thrillera Zapłata z 2003 roku.

Po raz kolejny Woo udało się zebrać w swojej międzynarodowej produkcji wielkie gwiazdy kina. Na ekranie ujrzymy Joela Kinnamana, Scotta Mescudi, Harolda Torresa i Catalinę Sandino Moreno.

Silent Night to brutalna opowieść o zemście udręczonego ojca (w tej roli Joel Kinnaman), który jest świadkiem tragicznej śmierci swojego młodszego syna, gdy w Wigilię Bożego Narodzenia znalazł się on w krzyżowym ogniu walczących ze sobą gangów. Sam mężczyzna również doznał uszkodzeń ciała, a jedno z nich kosztowało go utratę głosu. W trakcie rekonwalescenji obmyśla plan zemsty na tych, którzy zabili mu dziecko.

Woo wyreżyserował film na podstawie scenariusza Roberta Archera Lynna.

Źrodło: ComingSoon