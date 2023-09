Premierowy zwiastun filmu "Tyle, co nic" jednego z laureatów 48. FPFF w Gdyni 0

Tyle co nic to pełnometrażowy debiut fabularny Grzegorza Dębowskiego z kreacją Artura Paczesnego, który otrzymał cztery nagrody podczas 48. FPFF w Gdyni.

kadr z filmu "Tyle, co nic"

Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. W wyrzuconym gnoju znajdują się ludzkie zwłoki. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka, mimo że zmarły był jego najbliższym przyjacielem. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu. Jarek walczy o pamięć o swoim przyjacielu ze światem, który zapomnienie traktuje jak lekarstwo. Jednocześnie chce udowodnić, że życie żadnego człowieka nigdy nie jest warte „tyle co nic”.

W rolach głównych występują wspomniany już Artur Paczesny, a wspomagają go Agnieszka Kwietniewska, Monika Kwiatkowska, Artur Steranko, czy Radosław Hebal.

Źrodło: sfp