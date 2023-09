Jedno kłamstwo uruchamia lawinę zdarzeń - zobacz zwiastun komedii ''Sick Girl'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun komediowej produkcji '’Sick Girl'’, w której to główną rolą odgrywa gwiazda Pamiętników wampirów Nina Dobrev.

fragment plakatu promującego film ''Sick Girl''

Kiedy Wren Pepper (Nina Dobrev) czuje, że jej najbliżsi przyjaciele się oddalają. Postanawia więć puścić w obieg pewne kłamstwo. Zamienia się ono jednak w coś wyjątkowo wielkiego mogącego zmienić całe życie Wren. Kobieta oszukuje swoich przyjaciół na temat raka. Wyimaginowana choroba powoduje, iż wpadają oni w panikę i zaczynają interesować się nią tak samo, jak wtedy kiedy byli młodzi. Taki stan rzeczy nie może jednak trwać w nieskończoność…

Sick Girl jest reżyserskim debiutem fabularnym Jennifer Cram. Obsadę komedii uzupełniają Sherry Cola, Brandon Mychal Smith, Stephanie Koenig, Haley Magnus, Ray Mckinnon, Dan Bakkedahl i Wendi Mclendon-Covey.

Choć scenariusz filmu jest lekki i zabawny, to jednak subtelnie drażni problemy związane z niepewnością i poczuciem własnej wartości, z którymi boryka się wiele nastolatków. Wren wydaje się niezdolna do zrozumienia, że jej przyjaciele mają teraz inne zajęcia, co powoduje złożoną mieszankę emocji związanych z dojrzewaniem, w tym niepewność, niską samoocenę i egocentryzm. Nie zdaje sobie sprawy, w co się wpakowała, dopóki nie jest za późno. To, co wydaje się komedią, w rzeczywistości jest potencjalnie świetną lekcją dla wszystkich oglądających.

Premiera filmu w kinach i cyfrowo odbędzie się 20 października. Tak więc wszyscy Ci, którzy nie lubią strasznych halloweenowych klimatów, jakich w październiku pełno w produkcjach filmowych i telewizyjnych, mają dla siebie alternatywę. Pamiętajcie jednak, iż produkcja ta otrzymała kategorię wiekową R, a więc przeznaczona jest tylko dla widzów dorosłych.

