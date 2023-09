Abstrakcyjne poczucie humoru w zwiastunie "Fin del mundo?" nowej produkcji Piotra Dumały 0

Dystrybutor ujawnił pierwszy zwiastun produkcji Fin del mundo?, która walczyła o nagrody podczas tegorocznego 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Za sterami produkcji stoi Piotr Dumała.

kadr z filmu "Fin del mundo?"

Bohaterami filmu są Waldi i jego trzy siostry, którzy mieszkają w starej willi pod miastem, a w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia swoich znajomości w zaświatach. Film staje się na przemian kryminałem, melodramatem, westernem, będąc nieprzerwanie komedią absurdu – co prowadzi nieuchronnie do końca świata. Ale czy na pewno?

Na wielkim ekranie m.in. Gabriela Muskała, Andrzej Szeremeta, Aleksandra Popławska, Cezary Żak, Helena Norowicz, Mariusz Bonaszewski, Anna Olejnik i Magdalena Różańska. Romans jak z melodramatu, pojedynek jak z westernu, podróż pociągiem jak z horroru, morderstwo jak z kryminału. A wszystko to po brzegi wypełnione symbolami, metaforami i abstrakcyjnym poczuciem humoru!

Nie ujawniono jeszcze kiedy produkcja trafi do dystrybucji kinowej.

Źrodło: APManana