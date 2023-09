Sportowy dramat ''Heels'' zamknięty po 2. sezonach 0

Stacja Starz podjęła decyzję w sprawie dalszego losu serialu Heels. Ta sportowa produkcja traktująca o wrestlingu została anulowana po wakacyjnej emisji drugiego sezonu.

Wraz z Heels zamknięte zostały także trzy inne, mniej znane produkcje Starz – dramat Blindspotting, serialowy spin-off filmu Zaślepieni, komedia Run the World i program The Venery of Samantha Bird, który nie doczekał się jeszcze nawet emisji swojego pierwszego sezonu.

Akcja Heels rozgrywa się w świecie, w którym kobiety i mężczyźni gonią za swoimi marzeniami realizując się w wrestlingu. Projekt w głównej mierze opowiada o dwóch rywalizujących ze sobą braciach walczących o zachowanie dziedzictwa ich zmarłego ojca. Ich celem jest rozwinięcie organizacji wrestlingowej.

W drugim sezonie zobaczyliśmy ciąg dalszy rywalizacji pomiędzy Jackiem i Ace, w których wcielają się Stephen Amell i Alexander Ludwig. Ace pod koniec pierwszej serii został upokorzony przez Jacka i opuścił ligę. Teraz zajmuje się swoimi osobistymi problemami, ale w planach ma powrót na wielką scenę.

Twórcą serialu jest Michael Waldron, zaś funkcję showrunnera objął Mike O’Malley.

Heels dostępne jest na Amazon Prime Video.

Źrodło: Collider