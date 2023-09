Zapowiedź "Imago" postpunkowego dramatu w reżyserii Olgi Chajdas 0

Imago jest wielowymiarowym, postpunkowym dramatem psychologicznym o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Zobaczcie zwiastun produkcji za której sterami stoi Olga Chajdas, którą znamy z takich produkcji jak Obywatel Jones, czy W ciemności, gdzie współpracowała z Agnieszką Holland.

kadr z filmu "Imago"

To opowieść o inności, pragnieniu wolności, nieprzystosowaniu do otoczenia. O seksie, młodości i medytacji. Przede wszystkim jednak o głębokiej i nieoczywistej więzi między matką a córką. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. Imago to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

W roli głównej wystąpiła Lena Góra (m.in. Roving Woman, która jest też współautorką scenariusza do filmu, muzykę napisał wybitny polski muzyk Andrzej Smolik, zaś autorem klimatycznych zdjęć jest Tomasz Naumiuk.

Film podczas 48. FPFF w Gdyni otrzymał Nagrodę Srebrnego Lwa, a także doceniono kreację Leny Góry, za główną rolę kobiecą w filmie oraz Andrzeja Smolika za stworzenie muzyki.

Źrodło: Apple Film