Złote Globy dodają nowe kategorie dla hitów kinowych i komików stand-upowych 0

Do Złotych Globów oficjalnie dodano dwie nowe kategorie, obejmujące hity kinowe i komików stand-upowych.

Złote Globy

Jak poinformowało Variety, 81. doroczna edycja Złotych Globów wprowadzi do ceremonii w 2024 r. dwie nowe kategorie: osiągnięcie filmowe i kasowe oraz najlepszy występ w stand-upie telewizyjnym.

Do pierwszej z dwóch nagród nominowanych będzie łącznie osiem filmów. Aby się zakwalifikować, filmy muszą w momencie premiery zarobić ponad 150 milionów dolarów. Ponadto co najmniej 100 milionów dolarów z tych 150 milionów dolarów musi zostać zarobionych w Stanach Zjednoczonych. Filmy nominowane w tej kategorii mogą być także nominowane do nagrody dla najlepszego filmu w swoich kategoriach (dramat, komedia lub musical, animacja i język nieanglojęzyczny).

Nagrodę mogą otrzymać także filmy przesyłane strumieniowo; jednak ich kwalifikacja zostanie określona na podstawie danych o oglądalności z "uznanych źródeł branżowych".

Natomiast najlepszy występ w stand-upie telewizyjnym jest przyznawany komikom lub zespołom, które wykonują w telewizji tradycyjny stand-up przez co najmniej 30 minut. Role w serialach telewizyjnych, serialach limitowanych, serialach antologicznych ani filmach nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu tej nagrody, a programy muszą zostać wyemitowane po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. W tej kategorii zostanie nominowanych łącznie sześć występów.

81. doroczna gala wręczenia Złotych Globów odbędzie się w niedzielę 7 stycznia 2024 r., a nominacje zostaną ogłoszone 11 grudnia 2023 r.

Źrodło: goldenglobes.com